Школьница погибла в кровати во время прослушивания музыки с телефона

Несчастный случай произошел в одной из провинцией Таиланда. Тело 16-летней школьницы обнаружили ее родители 10 сентября, передает «Лента.ру».

Девушка лежала в кровати, сжимала обгоревший телефон, на ее шее и руках были следы ожогов. Ее отец попытался реанимировать девушки и вызвал врачей. Но прибывшие медики констатировали смерть.

По версии полиции, девушка, скорее всего, занималась в своей комнате и слушала музыку с телефона через наушники в тот момент, когда получила смертельный удар током. Похороны школьницы состоялись через два дня.

Фото: info-effect.ru