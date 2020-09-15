Подозреваемых в хищении мужчину и женщину разыскивают в Петрозаводске

Сотрудниками уголовного розыска Отдела полиции №1 УМВД России по Петрозаводску устанавливаются личности подозреваемых, запечатленных на видеозаписи.

Мужчина и женщина подозреваются в хищении товара из продуктового магазина, совершенном 11 сентября.

Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении данных граждан, просят сообщать значимую информацию по номеру телефона: +7921-455-28-85.

Конфиденциальность гарантируется.