Школьница из Петрозаводска выиграла всероссийскую олимпиаду

Ученица 11-го класса лицея №40 Петрозаводска Вера Киттнер стала победителем всероссийской олимпиады по немецкому языку. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Губернатор отметил, что Вера завоевывает награды самых престижных олимпиад и конкурсов уже не в первый раз.

Напомним, ранее стало известно о том, что одиннадцатиклассник из того же лицея №40 Дмитрий Ивченков стал призером всероссийской олимпиады по географии. Финальный этап конкурса проходил в Липецке. Фото со страницы Артура Парфенчикова / vk.com