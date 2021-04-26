26 апреля 2021, 19:22
Школьница из Петрозаводска выиграла всероссийскую олимпиаду
Веру Киттнер поздравил с победой губернатор республики
Ученица 11-го класса лицея №40 Петрозаводска Вера Киттнер стала победителем всероссийской олимпиады по немецкому языку. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.
Губернатор отметил, что Вера завоевывает награды самых престижных олимпиад и конкурсов уже не в первый раз.
Напомним, ранее стало известно о том, что одиннадцатиклассник из того же лицея №40 Дмитрий Ивченков стал призером всероссийской олимпиады по географии. Финальный этап конкурса проходил в Липецке. Фото со страницы Артура Парфенчикова / vk.com