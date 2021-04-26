Георгиевские ленточки раздадут волонтеры в Петрозаводске
Уже завтра в Петрозаводске начнут раздавать георгиевские ленточки, сообщает министерство образования и спорта Республики Карелия.
Встретить волонтера с символом победы можно будет также 1, 7, 8 и 9 мая.
С 27 апреля по 9 мая волонтеры будут раздавать жителям и гостям города Петрозаводска георгиевские ленты на улицах, около мемориальных комплексов, памятников и в общественных местах.
Места проведения Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» в городе:
27 апреля в 15.00
- сквер у мемориального комплекса «Могила неизвестного солдата с Вечным огнем Славы»,
- Студенческий бульвар (возле фонтана «Молекула»),
- территория возле ТРЦ «Макси»,
1 мая
- площадь Ленина,
- территория возле ТРЦ «Макси»,
7-9 мая
- сквер у мемориального комплекса «Могила неизвестного солдата с Вечным огнем Славы»,
- территория возле ТРЦ «Макси».
Георгиевская ленточка давно стала неотъемлемым атрибутом традиционных памятных мероприятий. Это символ и дань памяти тем, кто пал, спасая мир от фашизма, это благодарность людям, отдавшим все для фронта, символ уважения к ветеранам и гордости за Победу.
Фото с сайта ti71.ru