Георгиевские ленточки раздадут волонтеры в Петрозаводске

Уже завтра в Петрозаводске начнут раздавать георгиевские ленточки, сообщает министерство образования и спорта Республики Карелия.

Встретить волонтера с символом победы можно будет также 1, 7, 8 и 9 мая.

С 27 апреля по 9 мая волонтеры будут раздавать жителям и гостям города Петрозаводска георгиевские ленты на улицах, около мемориальных комплексов, памятников и в общественных местах.

Места проведения Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» в городе:

27 апреля в 15.00

сквер у мемориального комплекса «Могила неизвестного солдата с Вечным огнем Славы»,

Студенческий бульвар (возле фонтана «Молекула»),

территория возле ТРЦ «Макси»,

1 мая

площадь Ленина,

территория возле ТРЦ «Макси»,

7-9 мая

сквер у мемориального комплекса «Могила неизвестного солдата с Вечным огнем Славы»,

территория возле ТРЦ «Макси».

Георгиевская ленточка давно стала неотъемлемым атрибутом традиционных памятных мероприятий. Это символ и дань памяти тем, кто пал, спасая мир от фашизма, это благодарность людям, отдавшим все для фронта, символ уважения к ветеранам и гордости за Победу.

Фото с сайта ti71.ru