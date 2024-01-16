Школьница из Петрозаводска стала жертвой аферистов

В полицию Петрозаводска обратилась ученица одиннадцатого класса одной из школ города. Девушка рассказала, что стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила потерпевшая, она разместила в Интернете объявление о продаже клетки для грызуна. С ней списалась потенциальная покупательница, которая прислала юной горожанке ссылки, которые нужны были якобы для подтверждения оплаты товара. Когда школьница перешла по ссылкам, с ее карты были списаны 2900 рублей.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего. // Фото: unsplash.com / Danny G