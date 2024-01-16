Опасность нависла над головами петрозаводчан

Петрозаводчане вновь сообщают о выросших на крышах зданий ледяных пиках. Острые сосульки угрожающе свисают на Володарского, 1/6, прямо над входом в алкомаркет.

Над другим сетевым магазином на Невского, 29, наросла солидная сосулька. Сугроб свисает с кровли дома №14-б на Октябрьском проспекте.

Кроме угроз сверху петрозаводчанм стоит внимательно смотреть под ноги. Из разных районов города поступают сигналы о «черных дырах».

Так, возле дома №39 на Хейкконена на дороге нет крышки люка. Опасно, как для людей, животных, так и для автомобилистов. У ворот школы №5 на улице Фролова сломана крышка люка. По сообщению ЕДДС, рядом с опасным местом выставили ограждение. // фото unsplash.com/ Emanuel Haas