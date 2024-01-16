В магазинах Карелии все чаще воруют алкогольные напитки

В понедельник, 15 января, в течение нескольких часов группы задержания вневедомственной охраны выезжали в торговые заведения Карелия по сработке тревожных кнопок. Зафиксированы сразу три случая воровства алкоголя за один день.

Так, в Петрозаводске был задержан 54-летний горожанин, который похитил из магазина алкогольную продукцию.

Аналогичные правонарушения были зарегистрированы в Костомукше и Кондопоге. 38-летний и 46-летний местные жители были задержаны сотрудниками Росгвардии. Один из мужчин пытался инициировать драку с представителем охранной службы, вел себя агрессивно и пугал покупателей.

Правонарушители задержаны и переданы полиции. // Фото: freepik.com.