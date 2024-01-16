Юношу в Карелии обвинили в избиении братьев-подростков

Уголовное дело о побоях было возбуждено в Костомукше. Его расследование подошло к концу, а обвинение предъявлено 18-летнему юноше.

События разворачивались минувшей осенью. Одной жертвой стал 17-летний юноша, сейчас он уже достиг совершеннолетия, а также его 14-летний брат.

Подросток постарше болтал с приятелем на детской площадке. В этот момент мимо шел нетрезвый парень. Ругаясь матом, он приблизился к компании, начал тыкать пальцем в несовершеннолетнего, а затем не менее пяти раз ударил по лицу, после чего ушел. Потерпевший не пошел в больницу, а направился домой. По пути встретил 14-летнего брата. По сообщению полиции, у городского общежития им навстречу вышел пьяный агрессор. В этот раз досталось младшему из братьев.

Наказание для юноши определит суд. За побои может грозить до двух лет лишения свободы. // фото unsplash.com