В Карелии выявили факт незаконной рубки новогодней ели

В преддверии новогодних праздников инспекторы районных лесничеств активно патрулировали леса. Этой зимой по всей Карелии было проведено всего 547 рейдов. Выявлено только одно нарушение в Пряжинском районе, сообщает Минприроды республики.

"Мы с инспектором 28 декабря во время патрулирования увидели на обочине следы. Они петляли по лесу и в конце концов привели нас к небольшой ели, точнее к тому, что от нее осталось – дерево было срублено в 80 сантиметрах от земли. Мы сразу составили акт и передали информацию в дежурную часть",

- рассказала Юлия Ояла, лесничий Сяпсинского участкового лесничества.

Ущерб составил две тысячи рублей.

Материалы по факту незаконной рубки были оперативно направлены в правоохранительные органы для принятия процессуального решения. // Фото: freepik.com