Школе в Прионежском районе хотят присвоить имя космонавта

Новой школе в Деревянке собираются присвоить имя 3-го советского космонавта, дважды Героя Советского Союза Андрияна Николаева. Об этом в своем аккаунте написал спикер Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович. Руководство Прионежского района готовит необходимые документы для внесения изменений в наименование школы.

После учебы будущий герой по распределению приехал в Деревянку, где с 1947 по 1950 год работал мастером участка по лесозаготовке в леспромхозе. Позже поступил в летную школу и в 1960 году был принят в отряд космонавтов.

Новая школа – трехэтажная. Она рассчитана на 200 человек. В ней есть несколько спортивных залов, площадки для баскетбола, мини-футбола, волейбола, современные классы и мастерские, актовый зал. В школе устанавливают мебель и оборудование, ведется благоустройство территории и обустройство стадиона. Ее введут в эксплуатацию – до 1 августа.

В Карелии строят школы в Медвежьегорске, Суоярви и Кеми. Общая сумма выделенных средств – 5 млрд рублей. // фото с VK-страницы председателя карельского парламента