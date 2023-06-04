Электричество пропадет в ряде населенных пунктов Карелии

Энергетики готовят сети к зиме, без отключений не обойтись. Жителей Карелии предупредили, где на неделе с 5 по 11 июня может пропасть электричество. В зону отключений попадут населенные пункты Калевальского, Кемского, Кондопожского, Лоухского, Медвежьегорского, Муезерского, Олонецкого, Питкярантского, Прионежского, Пряжинского, Сегежского, Сортавальского и Лахденпохского районов.

Например, 6 июня с 13:00 до 15:00 электричества не будет на улице Вяйнемейнена в Калевале и в урочище Кормушниеми. 7 июня - с 14:00 до 16:00 в Калевале на улицах Гагарина, Северная, Студенческая, Каменистая, Полевая, переулке Сампо. 8 июня с 10:00 до 13:00 - поселок Калевала: улицы Ленина (частично), 70-летия Октября, хутор Ухтинский. 8 июня - с 13:00 до 15:00 в поселке Куусиниеми.

Какие конкретно улицы попадут под отключение и в какие дни – можно посмотреть здесь. // фото unsplash.com