Десантники-пожарные из Карелии вылетели в Югру на борьбу с пожарами

В Ханты-Мансийском автономном округе бушуют лесные пожары, введен режим ЧС. На помощь в ликвидации природных пожаров 3 июня отправились 30 карельских специалистов Центра охраны лесов, сообщили в региональном Минприроды. На помощь Югре отправились сотрудники Петрозаводского, Сортавальского, Калевальского, Сегежского, Медвежьегорского и Муезерского авиаотделений. Также на борьбу с возгоранием в лесах направлены 20 специалистов из Мурманской области.

В Югре действует 19 лесных пожаров на площади более 9 тысяч гектаров, 2 ландшафтных пожара более чем на 700 гектарах. В регионе приближается сезон гроз, что может осложнить лесопожарную ситуацию.

В министерстве подчеркнули, что в Карелии остается достаточно сил и средств для ликвидации возгораний в лесах. // фото unsplash.com