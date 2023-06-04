Берега двух карельских озер стали чище

«Администрация Ведлозерского сельского поселения приняла участие во Всероссийской акции «Вода России» и «Чистые берега Евразии», — рассказали участники акций.

Озера Варойламби и Кристальное, что находятся недалеко от Ведлозера, всегда притягивали туристов. Но после массовых нашествий отдыхающих на природу, зачастую в кустах или у кромки воды остаются пластиковые бутылки, банки, веревки, фантики, пакеты. В общем, мусорный «ассортимент», разбросанный повсюду, до крайности богат. Увидев грязную территорию, каждый вправе поступить по совести: можно ругать безобразников за неаккуратность, бормоча себе под нос. Можно перешагнуть через грязь, не обращая на нее особого внимания. Или… взять и все собрать! Работники поселковой администрации так и поступили. С берегов озер Варойламби и Кристальное они собрали 12 мешков мусора.

Напомним, акции «Чистые берега Евразии» и «Вода России» направлены на формирование экологической культуры и бережного отношения к водным объектам страны. Так, например, «Вода России существует десять лет. С каждым годом в ней становится все больше участников, а география расширяется. За это время она стала по праву считаться крупнейшей экологической инициативой в России: «Вода России» объединила свыше 8.1 миллионов человек из 85 регионов, которые очистили 10 300 водоемов и собрали 9.1 миллионов мешков мусора.

Так и в Карелии, благодаря активистам, два водоема стали чище. Только надолго ли?// —фото сообщества «Ведлозеро — деревня мирового масштаба»