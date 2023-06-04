Депутат Госдумы, выполняя «наказ» сына, предложил отменить «домашку»

Отменить домашние задания для школьников предложил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, сообщает РИА Новости.

«Когда сын узнал, что я стал депутатом, сразу попросил написать закон, который отменит “домашку”. Сегодня на встрече с родителями Москвы понял, что время пришло»,

— говорит Даванков.

Депутат намерен обсудить вопрос отмены домашних заданий на встрече с московским департаментом образования и науки. «Это мировой опыт. Уверен, что разгрузка детей и учителей пойдет на пользу всем», — добавил он.

Даванков также считает, что школьников необходимо учить работе с технологиями будущего.

«В Москве нужно кратно увеличить число кружков по робототехнике, 3D-моделированнию, нейросетям и программированию. Они должны быть в шаговой доступности и, конечно, бесплатными»,

— подчеркнул он.

Кроме того, вице-спикер ГД считает, что в каждой школе должна быть штатная медсестра. // Фото: Freepik