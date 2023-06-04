Первая любовь первого губернатора Карелии

Скандальные события дуэли, на которую Гаврилу Державина позвали в качестве секунданта, могли разрушить его карьеру. Беда в том, что повздорили его покровители. Как бы ни развились события, а все равно кому-то пришлось бы быть побежденным, если не сказать сраженным.

Гаврила Романович усиленно искал замену на неблагодарном поприще секунданта и вдруг во время столь стрессовых обстоятельств перед тридцатипятилетним воином предстала хрупкая шестнадцатилетняя красавица португальских кровей - Катенька Бастидон. Свадьбу сыграли 18 апреля 1778 года.

К сожалению, Екатерина Яковлевна Бастидон рано ушла из жизни, когда Державин уже покинул Карелию и стал губернатором Тамбовской губернии. (Видео)