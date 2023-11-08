Школа имени Героя Советского Союза отметит 185 лет

История пряжинской школы начинается с 28 ноября 1876 года. Именно эта дата указана в уведомлении священника Николая Лебедева инспектору народных училищ Олонецкой губернии Николаю Емельяновичу Артеманову.

«В воскресный день в Пряжинском приходе Петрозаводского уезда, открыта мною, после молебствия перед началом учения отроков, церковно-приходская школа и помещена в занимаемом доме Ефима Петровича Кочкина»,

— пишет основатель образовательного учреждения.

Согласно историческим данным первыми учениками школы стали десять мальчиков и три девочки.

За время своего существования школа накопила богатую историю. Ученики и учителя с гордостью отмечают, что в учебном заведении училась Мария Мелентьева, партизанка, разведчица, удостоенная звания Героя Советского союза. Сразу после объявления войны 22 июня 1941года Марийка в числе других учеников Пряжинской школы отправилась на фронт. В ноябре 1942 г. при выполнении боевого задания Мария погибла. О ее подвиге знают жители всей Карелии.

Пряжинская школа не только дает хорошие знания, но и готовит учеников к взрослой жизни, проводит уроки профориентации, расширяя кругозор школьников.

На торжественном вечере, который пройдет в Пряжинском Доме культуры, ученики, выпускники и учителя будут делиться воспоминаниями о школьной жизни, говорить об истории школы. И, конечно же, в этот день со сцены будут звучать песни и поздравления. //Фото сообщества «МБОУ «Пряжинская средняя школа»