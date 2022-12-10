Шикарную «столовую» для птиц смастерил житель карельского города

Житель Суоярви Сергей Кусков смастерил несколько превосходных кормушек. На своей страничке «ВКонтакте» он разместил фотографии кормушек и скворечников, сделанных собственными руками.

Птицы сразу облюбовали красивую «столовую», ведь там всегда их ждет угощение. Мужчина подкармливает пернатых крупой.

Ко всему прочему, птичьи «дворцы» неплохо украшают территорию двора. // Фото со страницы Сергея Кускова / vk.com