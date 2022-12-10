10 декабря 2022, 17:35
Шикарную «столовую» для птиц смастерил житель карельского города
Невероятной красоты кормушки для птиц сделал Сергей Кусков из Суоярви
Житель Суоярви Сергей Кусков смастерил несколько превосходных кормушек. На своей страничке «ВКонтакте» он разместил фотографии кормушек и скворечников, сделанных собственными руками.
Птицы сразу облюбовали красивую «столовую», ведь там всегда их ждет угощение. Мужчина подкармливает пернатых крупой.
Ко всему прочему, птичьи «дворцы» неплохо украшают территорию двора. // Фото со страницы Сергея Кускова / vk.com