Лучшего адаптера выбрали в ПетрГУ

В минувшую пятницу в актовом зале главного корпуса ПетрГУ состоялся финал проекта “Лучший адаптер”. Конкурс стал ярким завершением большого проекта “Адаптер - путеводитель первокурсника”.

Проект традиционно проходит в Петрозаводском госуниверситете в начале учебного года. Он направлен на то, чтобы помочь поступившим первокурсникам освоиться в студенческой жизни и новой обстановке. Каждая академическая группа получает наставника, который помогает разобраться в тонкостях университетской поры.

На самом шоу участники представили визитки и посоревновались в ораторском мастерстве. По итогам конкурсных испытаний победу одержал Андрей Афанасьев, представитель института филологии.

“Эмоции у меня очень смешанные. Я безумно рад, потому что победа была очень неожиданной для меня. А еще это очень большая ответственность, ведь ты – лицо университета”,

- прокомментировал итоги конкурса победитель.

Приз зрительских симпатий забрал Георгий Зорняков, кандидат от института иностранных языков.

Проект существует в ПетрГУ с 2008 года. В этом году завершился его 15-й сезон. // Фото: Пресс-центр ППОО ПетрГУ