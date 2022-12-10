Воспитанники детсадов Карелии мастерили яркие наряды из вторсырья

Воспитанники детских садов Карелии приняли участие в акции «Эколята» и создал наряды из вторсырья. Дошколята вместе с родителями и воспитателями выставили на суд жюри костюмы, сделанные из материала, который принято считать мусором. В ход шли фантики конфет, пакетики, пластиковые бутылки, остатки утеплителя, полиэтиленовые пакеты, пробки из-под бутылок, колпачки из-под фломастеров, остатки оберточной бумаги и сетей.

Организатором необычного онлайн-соревнования стал Ресурсный центр развития дополнительного образования республики Карелия «Ровесник». На первый региональный этап конкурса экокостюмов поступило 32 работы из 9 муниципальных образований.

— На конкурс мы отправили четыре костюма. Один из них — «Тара – королева леса» — получил «приз зрительских симпатий» в онлайн-голосовании, — рассказывает заведующая МКДОУ Детский сад "Лесовичок" из поселка Чална Пряжинского района Оксана Ерюшкина. – Творческий процесс поглотил не только детей, но и взрослых. К тому же наряды, сделанные собственными руками, очень порадовали детишек. В итоге состоялось грандиозное дефиле костюмов из вторичного сырья. Все работы креативные, творческие и очень оригинальные. Названия костюмов говорят сами за себя: "Конфетка", "Робот – поглотитель мусора", "Королева–елочка".

Маленькие защитники природы показали, как из ненужного хлама можно сделать оригинальные костюмы на Новый год. К тому же станет намного меньше всего того, что загрязняет нашу планету.

Победителей регионального конкурса впереди ждет еще одно соревнование, но уже на федеральном уровне. // Фото: Алина Гапеева