10 декабря 2022, 13:18
Водителей предупредили о тяжелых погодных условиях в Карелии
В ГИБДД напомнили, как вести себя на дороге в условиях метели
В ближайшее время в Карелии, преимущественно по южным районам, сохранятся тяжелые погодные условия. Ожидается снег, местами метели.
В связи с этим в ГИБДД обратились к водителям республики. Автомобилистов призвали выбирать скорость, исходя из дорожных условий, соблюдать дистанцию и боковой интервал.
«При встречных разъездах из-за образования снежной поземки может значительно ухудшиться видимость, будьте предельно внимательны и осторожны»,
- отметили в Госавтоинспекции.
Водителям напомнили, что выезжать на встречку в тех местах, где это запрещено, нельзя ни в коем случае. // Фото ГИБДД Карелии