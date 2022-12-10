Водителей предупредили о тяжелых погодных условиях в Карелии

В ближайшее время в Карелии, преимущественно по южным районам, сохранятся тяжелые погодные условия. Ожидается снег, местами метели.

В связи с этим в ГИБДД обратились к водителям республики. Автомобилистов призвали выбирать скорость, исходя из дорожных условий, соблюдать дистанцию и боковой интервал.

«При встречных разъездах из-за образования снежной поземки может значительно ухудшиться видимость, будьте предельно внимательны и осторожны»,

- отметили в Госавтоинспекции.

Водителям напомнили, что выезжать на встречку в тех местах, где это запрещено, нельзя ни в коем случае. // Фото ГИБДД Карелии