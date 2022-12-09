В БСМП просят не обращаться к ним с серными пробками и зудом ладошки

При незначительных жалобах не нужно сразу идти в больницу, это дело специалистов поликлиники. Пациентов призвали не отвлекать врачей БСМП от оказания экстренной помощи, пишут в официальной группе медучреждения ВКонтакте.

В течение суток порядка 180 человек поступает в приемный покой больницы. Отоларинголог принимает 30-35 из них, а госпитализируют лишь 1-3. К неврологу обращаются до 20 больных, а госпитализируют максимум 10 из них. Больше всего пациентов осматривают хирурги и терапевты.

Медики сетуют, что часто люди приходят с жалобами на серную пробку или зуд ладошки. Но это не показания для экстренной помощи. Врачам приходится осматривать таких больных и направлять на прием в поликлинику. Случаи, в которых надо оказывать экстренную помощь – это кровотечение, инородное тело, подозрение на паратонзиллярный абсцесс, гнойный отит и другие серьезные симптомы. // фото: БСМП /ВКонтакте