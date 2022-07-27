Шесть светофоров в Петрозаводске оснастили системой для незрячих

Светофор на перекрестке улицы Попова и Лососинского шоссе оборудовали системой аудио информирования. Подобное обновление получили еще пять светофорных объектов, сообщил мэр Владимир Любарский.

Благодаря нововведению незрячие пешеходы смогут самостоятельно включать зеленый свет через установленное на смартфоне приложение. Голосовой помощник сообщает, где и когда разрешен переход, а также заранее предупреждает об окончании его времени.

Систему установил Центр социально трудовой реабилитации «Гармония» на грант главы Карелии. Голосовые помощники установили также на пересечении Березовой аллеи и Лососинского шоссе, улиц Генерала Фролова и Ровио, Парфенова и Ровио, Куйбышева и площади Кирова, проспекта Карла Маркса и площади Кирова. // Фото: Владимир Любарский/ВКонтакте