27 июля 2022, 07:29
Из Беломорска и Кемь и обратно можно будет попасть за час
Новый маршрут «Орланов» завтра запустят в Карелии
Очередной железнодорожный маршрут появится на севере Карелии. Его запустят уже 28 июля, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
С четверга из Кеми в Беломорск и обратно можно будет доехать на «Орлане».
Фактически для этого продлили маршрут Беломорск – Кочкома –Костомукша. Он появился еще в середине июля, поезда просто оптимально состыковали по расписанию.
Из Кеми «Орданы» отправятся по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 16:25.
из Беломорска они будут выходить по пятницам, субботам, воскресеньям и понедельникам в 09:25. Поездка продлится всего час. // Фото: Артур Парфенчиков/ВКонтакте