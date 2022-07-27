Из Беломорска и Кемь и обратно можно будет попасть за час

Очередной железнодорожный маршрут появится на севере Карелии. Его запустят уже 28 июля, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

С четверга из Кеми в Беломорск и обратно можно будет доехать на «Орлане».

Фактически для этого продлили маршрут Беломорск – Кочкома –Костомукша. Он появился еще в середине июля, поезда просто оптимально состыковали по расписанию.

Из Кеми «Орданы» отправятся по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 16:25.

из Беломорска они будут выходить по пятницам, субботам, воскресеньям и понедельникам в 09:25. Поездка продлится всего час. // Фото: Артур Парфенчиков/ВКонтакте