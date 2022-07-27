Сложные операции в Кондопоге смогут делать без больших разрезов

Новая эндоскопическая стойка появилась в Кондопожской ЦРБ. Подобные уже есть во всех районных больницах Карелии, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Современное оборудование позволяет делать даже сложные операции малоинвазивно, то есть без разрезов, только с небольшими проколами размером 0,5 – 1 см.

Благодаря использованию лапароскопии сохраняются анатомические структуры, нет кровотечения. Больной проводит в стационаре не две недели, а всего 4-5 дней.

При этом жителям района больше не нужно будет ехать в Петрозаводск, чтобы вырезать желчный пузырь или аппендикс.

Напомним, в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в этом году Кондопожская ЦРБ получила 15 единиц хирургического, эндоскопического, наркозно-дыхательного, лабораторного и другого медицинского оборудования общей стоимостью порядка 15 миллионов рублей. // Фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте