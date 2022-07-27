27 июля 2022, 06:49
Общество

Жители Карелии собирают морошку - кто на продажу, кто для себя

Сезон сбора дикорастущих открыт в республике

В этом году урожай морошки порадовал жителей Карелии – ягода есть, многие уже и варенья наварили, и компотов накатали, и заморозили на зиму.
 
Житель Кеми Анатолий Рудомётов ягоду не сдает, собирает для себя, в свое удовольствие бродит по лесу со своей лайкой Микси. Как у всякого бывалого ягодника, у Анатолия есть свои сокровенные местечки.

Макушка лета радует лесными дарами: поспевает уже черника, малина, и грибы в лесу есть местами.

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Метки: 
морошка
Сбор дикорастущих
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