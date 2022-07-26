Лидер группы «Руки вверх!» восхитился карельской клубникой

Лидер культовой группы «Руки вверх!» Сергей Жуков записал видео, в котором признался в любви к карельской клубнике. Ролик опубликовал на своей странице в соцсети глава республики Артур Парфенчиков.

«Если вы не пробовали карельскую клубнику, то вы никогда не ели вкусных ягод. Такой сладкой больше нет! Она созревает тогда, когда в других частях страны клубника уже отошла», - сказал певец.

Популярный исполнитель признался, что впервые попробовал нашу клубнику два года назад и сразу же влюбился в нее. Теперь музыкант хочет, чтобы жители Москвы и других городов также познакомились с карельской ягодой. Жуков пригласил москвичей на одну из ярмарок в столице, на которой будет представлена карельская клубника. Фото: скриншот видео со страницы Артура Парфенчикова / vk.com