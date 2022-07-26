26 июля 2022, 17:28
Пьяных водителей будут искать в среду в Петрозаводске
Госавтоинспекция планирует провести очередной рейд «Контроль трезвости» в карельской столице
В Петрозаводске в среду, 27 июля, пройдет рейд «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Сотрудники ГИБДД будут выявлять в городе пьяных водителей. Автомобилистов ждут массовые проверки на дорогах.
Горожан также просят сообщать о нетрезвых людях, садящихся за руль. Звонить можно в дежурную группу ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44. Фото Госавтоинспекции Петрозаводска