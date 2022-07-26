Пьяных водителей будут искать в среду в Петрозаводске

В Петрозаводске в среду, 27 июля, пройдет рейд «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД будут выявлять в городе пьяных водителей. Автомобилистов ждут массовые проверки на дорогах.

Горожан также просят сообщать о нетрезвых людях, садящихся за руль. Звонить можно в дежурную группу ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44. Фото Госавтоинспекции Петрозаводска