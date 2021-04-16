Схему движения транспорта в центре Петрозаводска изменят на пять дней

В период с 16 по 20 мая на Пушкинской улице напротив дома № 5 (Национальная библиотека) будет запрещена стоянка автомобильного транспорта, сообщает городская администрация.

Для извещения водителей будут установлены соответствующие знаки. Мэрия Петрозаводска просит водителей быть внимательными, руководствоваться знаками и положениями ПДД.

Ограничения связаны с тем, что в Петрозаводске в эти дни будет проходить всероссийский Библиоконгресс. «Петрозаводск говорит» писал об этом культурном событии, в связи с которым наш город получает статус библиотечной столицы России.

Изображение с сайта администрации города