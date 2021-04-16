16 апреля 2021, 13:29
Схему движения транспорта в центре Петрозаводска изменят на пять дней
Ограничения в движении связаны проведением в столице Карелии Библиоконгресса
В период с 16 по 20 мая на Пушкинской улице напротив дома № 5 (Национальная библиотека) будет запрещена стоянка автомобильного транспорта, сообщает городская администрация.
Для извещения водителей будут установлены соответствующие знаки. Мэрия Петрозаводска просит водителей быть внимательными, руководствоваться знаками и положениями ПДД.
Ограничения связаны с тем, что в Петрозаводске в эти дни будет проходить всероссийский Библиоконгресс. «Петрозаводск говорит» писал об этом культурном событии, в связи с которым наш город получает статус библиотечной столицы России.
Изображение с сайта администрации города