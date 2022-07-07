Схема проезда изменится из-за ремонта путей на окраине Петрозаводска

В ночь с 13 на 14 июля с 22:20 до 04:00 изменится схема движения через железную дорогу на проезде Строителей. Временные неудобства связаны с ремонтными работами на участке путей в Южной промзоне, объяснили в мэрии.

Проехать можно будет только по одной полосе. На переезде между Южной промзоной и Птицефабрикой организуют реверсивное движение, сообщили в мэрии.

Петрозаводчан просят быть внимательными. (фото unsplash.com, Jan Sents)