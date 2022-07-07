Маршруты троллейбусов №№ 3 и 5 изменятся завтра

С утра 8 июня, пятницы, в Петрозаводске изменятся маршруты двух троллейбусов. Это №№ 3 и 5, уточнили в ПМУП «Городской транспорт». Изменения продолжат действовать до вечера воскресенья, 10 июля.

Это связано с необходимостью провести ремонт на коммунальных сетях в районе пересечения улиц Красноармейской и Гоголя.

Троллейбус № 3 от конечной станции «Хлебокомбинат» до проспекта Александра Невского будет следовать по обычному маршруту. Потом он станет поворачивать на улицу «Правды», не доезжая до Комсомольского проспекта.

Путь будет пролегать по улице Куйбышева на проспект Ленина, оттуда – до железнодорожного вокзала. После разворота на площади Гагарина троллейбусы вернутся на привычный маршрут по Первомайскому проспекту.

Проезд в обратную сторону – от Заводской улицы до конечной станции «Хлебокомбинат» – останется прежним.

Троллейбус № 5 будет следовать по привычному маршруту от Лыжной улицы через Комсомольский проспект, а далее поворачивать на проспект Александра Невского и выезжать на проспект Ленина через улицу Куйбышева. После разворота на площади Гагарина электротранспорт возвращается на привычный маршрут – на Первомайский проспект до конечной станции «ДСК».

Проезд в обратную сторону до Лыжной улицы останется прежним. // Фото: transphoto.org