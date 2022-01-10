10 января 2022, 17:45
Шандаловичу рассказали, когда потеплеет в домах жителей Великой Губы
Председатель Заксобрания Карелии взял на контроль ситуацию с теплоснабжением в селе
Фото: https://vk.com/wall638808608_184
Ранее сообщалось, что у жителей Великой Губы из-за проблем на кочегарке температура в квартирах некоторых селян даже с обогревателями не поднимается выше 13 градусов.
По информации министра строительства, ЖКХ и энергетики республики Виктора Викторовича Россыпнова, действительно, на местной котельной вышел из строя один из котлов, из-за чего параметры подачи тепла в жилые дома были снижены. На настоящее время проведён ремонт котла, проводится опрессовка системы. Ожидается, что к завтрашнему утру параметры теплоснабжения должны быть восстановлены,
- написал на своей странице в соцсети Элиссан Шандалович.
Спикер парламента отметил, что держит ситуацию на контроле.