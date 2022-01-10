Шандаловичу рассказали, когда потеплеет в домах жителей Великой Губы

Ранее сообщалось, что у жителей Великой Губы из-за проблем на кочегарке температура в квартирах некоторых селян даже с обогревателями не поднимается выше 13 градусов.

По информации министра строительства, ЖКХ и энергетики республики Виктора Викторовича Россыпнова, действительно, на местной котельной вышел из строя один из котлов, из-за чего параметры подачи тепла в жилые дома были снижены. На настоящее время проведён ремонт котла, проводится опрессовка системы. Ожидается, что к завтрашнему утру параметры теплоснабжения должны быть восстановлены,

- написал на своей странице в соцсети Элиссан Шандалович.

Спикер парламента отметил, что держит ситуацию на контроле.