Жители Великой Губы замерзают в квартирах из-за проблем на кочегарке

В селе Великая Губа Медвежьегорского района замерзают жители восьми благоустроенных домов, включая дом ветеранов. 1 января на местной кочегарке отказал один из двух отопительных котлов. О проблеме рассказала в своем аккаунте руководитель общественной организации «Заонежье» Валентина Сукотова.

С включенным обогревателем температура воздуха в квартирах некоторых жителей Великой Губы достигает 13 градусов. Более двухсот человек просто замерзают в своих квартирах. Жители сообщали о проблеме с отоплением в местную Единую дежурно-диспетчерскую службу, однако никаких изменений не последовало. Кроме того, из-за постоянно работающих обогревателей жители также боятся перегрузки на электросети.

Сукотова подготовила обращение в адрес главы администрации Медвежьегорского района Максима Антипова и депутатов карельского парламента. Чиновников просят вмешаться, так как с момента выхода из строя одного котла прошло уже 9 дней, но тепла в домах нет, проблема до сих пор не решена. (на фото: кочегарка Великой Губы, один котел не работает)