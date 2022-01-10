Мужчина решил свои финансовые проблемы за счет генератора знакомых

Неизвестный вскрыл входную дверь в строящийся дом в Сортавале и забрал с собой генератор, сообщили в пресс-центре МВД. В итоге объект оказался обесточен. 51-летняя хозяйка, которая и обнаружила пропажу, ущерб оценила в 85 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась в полицию.

Сотрудники угрозыска установили, что к краже мог быть причастен 37-летний знакомый хозяев строящегося дома. Подозреваемый знал, что в доме еще никто не живет, а приборы, инструменты и техника работают от генератора. По версии полиции, мужчине потребовались деньги, поэтому он похитил устройство и продал его в дальнейшем, а вырученные деньги потратил.

По признакам кражи возбудили уголовное дело. Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы. (фото pixabay.com, ar130405)