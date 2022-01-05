05 января 2022, 12:30
Мэр Петрозаводска “зацепил вирус”
Владимир Любарский рассказал, как лечится и коротает время во время болезни
Мэр Петрозаводска Владимир Любарский заболел. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.
— Зацепил вирус где-то, не корону, к счастью. Чай с малиной, мёд и “Гексорал” должны поправить дело, — написал градоначальник.
Любарский отметил, что читать в таком состоянии не очень комфортно, и вместо этого он смотрит фильмы. Руководитель Петрозаводска, рассказал, что посмотрел две картины — “Летчик” и “Красный призрак”, — и оставил на каждую короткую рецензию.