Мэр Петрозаводска “зацепил вирус”

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский заболел. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

— Зацепил вирус где-то, не корону, к счастью. Чай с малиной, мёд и “Гексорал” должны поправить дело, — написал градоначальник.

Любарский отметил, что читать в таком состоянии не очень комфортно, и вместо этого он смотрит фильмы. Руководитель Петрозаводска, рассказал, что посмотрел две картины — “Летчик” и “Красный призрак”, — и оставил на каждую короткую рецензию.