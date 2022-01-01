​Новогоднее обращение Путина изумило россиян

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина заставило многих россиян удариться в конспирологию. Поводом стал непривычный для таких торжественных моментов жесть главы государства, а также его облик, сообщает “Собеседник”.

Первым делом сограждане обратили внимание на пальто Путина. Оно странно топорщилось на груди, из-за этого по бокам были заметны сильные складки. Кто-то предположил, будто президент надел под верхнюю одежду бронежилет, хотя обращение явно записывалось в студии.

Но затем произошло нечто совсем удивительное: глава государства почесал нос. Граждане гадают, почему обращение не стали переписывать после такого очевидного ляпа.

Впрочем, есть в этом и хорошая новость: по народной традиции, зудящее правое крыло носа сулит финансовую удачу.