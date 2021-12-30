Элиссан Шандалович: не жалейте добрых слов и улыбок

Уважаемые земляки, дорогие друзья!

Последние дни уходящего года – это всегда особенное, светлое и волшебное время. Чувство радостного ожидания праздника знакомо нам с детства. Мы встречаем его с волнением и верим в самое лучшее.

Новый год и Рождество дарят нам тепло семейных встреч. Не жалейте добрых слов, внимания и улыбок! Только в наших силах подарить заботу и любовь своим родным и близким.

Пусть 2022 год принесет много радостных событий и добрых перемен. Они обязательно будут.

Ваш личный успех, успехи ваших детей, достижения в труде, в учебе, в спорте – всё это делает нашу республику сильней.

От всей души желаю каждой семье, каждому жителю Карелии крепкого здоровья, счастья, мира и хорошего праздничного настроения.

С Новым годом и Рождеством!