Осуществилась новогодняя мечта девочки из Медгоры

Новогодние чудеса продолжаются. Ещё одна семья из Медвежьегорска получила подарки.

Сегодня в рамках акции я рада, что смогла осуществить мечту замечательной девочки из Медвежьегорска - Елены Удод, подарила «ватрушку» для катания с горок, сладкие подарки малышке и её братикам и сестричке,

- написала Галина Алупова на своей странице в соцсети.

Парламентарий пожелала всей семье счастья, здоровья, оптимизма и исполнений самых заветных желаний.

«Елка желаний» — это специальная акция всероссийского проекта «Мечтай со мной». Ее цель — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Акция проходит с 2018 года по всей России. В Карелии ее инициатором выступил глава республики Артур Парфенчиков.