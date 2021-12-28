Элиссан Шандалович исполнил новогоднее желание 11-летней девочки

Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович в рамках акции «Елка желаний» помог исполнить новогоднюю мечту 11-летней Арины из Медвежьегорска.

Ранее спикер парламента снял с «Елки желаний» открытку девочки, которая находилась на лечении в Детской республиканской больнице. В письме Деду Морозу она написала, что мечтает о планшете для рисования.

Арина, я поздравляю тебя с наступающим Новым годом и вручаю подарок от Деда Мороза. Желаю тебе здоровья, успехов в учебе и чтобы в вашей дружной семье было все хорошо,

- сказал Элиссан Шандалович.

Большое спасибо. Я очень рада,

- поблагодарила девочка.

Председатель парламента Карелии также вручил подарки младшим сестрам Арины, ее брату и родителям. Всего в семье пять детей. Самые маленькие - годовалые двойняшки Антонина и Олеся.

Благотворительная акция «Елка желаний» второй год подряд проходит в Карелии по инициативе Главы региона Артура Парфенчикова. По мнению Председателя Законодательного Собрания Элиссана Шандаловича, это прекрасная акция, которая помогает исполнять самые заветные желания юных жителей.

Это замечательная возможность подарить частичку доброты и тепла тем детям, кто особо в этом нуждается. А когда сам даришь радость, то сам становишься счастливее,

- отметил Элиссан Шандалович.