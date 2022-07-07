Шандалович: В Карелии нет раскола элит, наоборот – мощная консолидация

Текст был опубликован на странице политика «ВКонтакте». Приводим его полностью:

«Вчера журналист одного известного федерального СМИ попросил меня прокомментировать пост, опубликованный, по его словам, в одном из популярных в стране телеграм-каналов.

Речь шла о якобы имеющихся внутриэлитных противоречиях и конфликтах в ряде регионов, в том числе и в Карелии. Скажу честно, я был немного удивлен постановкой вопроса.

Во-первых, о «внутриэлитных конфликтах» в Карелии забыто, пожалуй, с тех пор, как один весьма предприимчивый карельский бизнесмен сбежал теперь уже в натовскую Финляндию.

Во-вторых, надо понимать, что этот телеграм-канал является анонимным, авторы которого в силу этой причины зачастую допускают вольности и обобщения, что, к сожалению, искажает информацию. В связи с этим считаю правильным сказать о том, как обстоят дела на самом деле.

Я не знаю, как в других регионах, но что касается Карелии, то могу абсолютно определённо высказать свою точку зрения. Давайте посмотрим, как развивалась Карелия в сложных условиях санкций и ковида, и на основе этого мы сможем сделать выводы: как бы ни было сложно, республика сумела справиться с объективными трудностями. Естественно, без консолидации элит это было бы невозможно.

А к чему эти разговоры о внутриэлитных противоречиях, если нет никаких обособленных элит? Есть абсолютная консолидация вокруг задач, которые нам ставит Президент и которые мы решаем вместе с Главой республики. Задачи эти сосредоточены на том, чтобы сохранить темпы роста и развития.

У нас такой прогресс есть – иначе не приезжали бы в Карелию десятки тысяч туристов ежедневно, не открывались бы новые предприятия. И не была бы тогда Республика Карелия обозначена на карте и в рейтингах России как один из самых привлекательных для людей и бизнеса, экологически чистых и уютных регионов страны.

Так что, вынужден разочаровать анонимных авторов. В свою очередь, дам совет – читая анонимные телеграм-каналы, не стоит делать выводы только на той информации, которую они представляют».