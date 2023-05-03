Шандалович: надо активнее голосовать за объекты благоустройства

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович на своей страничке в соцсети призвал жителей республики активно участвовать во Всероссийском голосовании по выбору общественных пространств, которые благоустроят в 2024 году в рамках федерального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России.

Шандалович напоминает, что от Карелии в конкурсе представлены 79 территорий.

Четыре из них заявлены от родного Медвежьегорска: это сквер по ул. Советской, детская площадка на ул. Артемьева, д. 23, детская площадка на ул. Артемьева, д. 27, и прибрежная зона вдоль р. Кумсы (между ул. Советской и Поцелуевым мостом). Принявших в онлайн голосовании от Медгоры пока не так много – более тысячи человек. Медвежьегорцы, присоединяйтесь активнее к выбору территорий для благоустройства по федеральному проекту! Сам я уже проголосовал,

- подчеркнул Шандалович.

Решить, какие территории должны преобразиться в нашем регионе, можно на сайте голосования. Там же можно ознакомиться с дизайн-проектами. На сегодня свой выбор сделали более 28 тысяч жителей Карелии. Отдать свой голос можно по 31 мая включительно. Всего предстоит выбрать 40 объектов, которые будут обустроены в Карелии за счет федеральных средств.