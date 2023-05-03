Больше тридцати человек покинули Союз журналистов Карелии

28 апреля на заседании секретариата Союза журналистов России (СЖР) было принято решение об исключении из СЖР председателя Союза журналистов Карелии Георгия Чентемирова (признан иностранным агентом) и члена правления Союза журналистов Карелии Натальи Севец-Ермолиной (признана иностранным агентом). Данное решение принималось на уровне Союза журналистов России. На правлении Союза журналистов Карелии этот вопрос не только не обсуждался, но даже не ставился.

После того как новость о принятом в Москве решении достигла республики, в правление Союза журналистов Карелии стали поступать заявления об исключении из общественной организации. По состоянию на 3 мая 2023 года, заявления об исключении из Союза журналистов Карелии подали тридцать два человека. Это хорошо известные нашим читателям, слушателям и зрителям фамилии.

Вот полный список тех, кто решил покинуть карельское отделение СЖР (в алфавитном порядке): Бараусова Наталья, Басов Андрей, Белянчиков Евгений, Берштейн Максим, Владимирская Наталья, Гордиенко Дмитрий, Гульшина Елена, Дурынина Анна, Ермашова Анастасия, Захарчук Наталья, Крамских Антонина (псевдоним Кябелева), Крамских Виктор (заслуженный журналист РК), Лось Андрей, Малышева Ольга (заслуженный журналист РК), Маркелов Сергей (признан иностранным агентом), Меккиева Надежда, Меркова Ирина, Мешкова Наталья, Мятухин Сергей, Пименкова Ольга, Погребной Денис, Радкевич Илона, Румянцева Илона, Смирнова Татьяна, Соколова Наталья, Сузи Ксения, Сянтти Алена, Токарева Анна, Трубин Александр, Утышева Юлия, Фукс Александр, Цегельницкая Юлия.

В самых популярных в Карелии негосударственных изданиях практически не осталось журналистов, входящих в СЖР.

Самой распространенной формулировкой в заявлениях было классическое «по собственному желанию». Но встречались и иные. При выходе из общественной организации карельские журналисты отмечали, что деятельность союза противоречит уставу СЖР, а практикуемые подходы — принципам профессиональной журналистики.

«Причина — неимоверный стыд, который я испытываю за все происходящее»,

- эмоционально объяснил свое желание оставить союз известный в Карелии журналист Александр Трубин.

Наталья Мешкова, экс-председатель Союза журналистов Карелии, лауреат премии «За мастерство и достоинство», в своем заявлении отметила, что исключение из СЖР Георгия Чентемирова* и Натальи Севец-Ермолиной** стало дня нее «последней каплей».

«Стилистика, в которой это сделано, публичное поношение напоминают самые печальные времена нашей истории, возврата к которым я не хочу»,

- сказано в заявлении Натальи Мешковой.

Все поступившие заявления будут переданы новому председателю карельского Союза журналистов после его избрания.

* включен в реестр иностранных агентов, решение объявлено 31 марта 2023 года

** включена в реестр иностранных агентов, решение объявлено 21 апреля 2023 года