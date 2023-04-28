Союз журналистов России исключил из членов Чентемирова* и Ермолину**

Союз журналистов России исключил из своих рядов двух карельских журналистов Георгия Чентемирова и Наталью Ермолину, признанных иностранными агентами.

Решение исключить из организации председателя Союза журналистов Карелии Георгия Чентемирова* и члена правления СЖК Натальи Севец-Ермолиной** приняли 28 апреля на заседании секретариата российского Союза журналистов.

Председатель российского Союза журналистов Владимир Соловьев отметил, что Чентемиров* давно не занимался текущей деятельностью организации и по сути парализовал работу регионального отделения. По информации организации, с 2022 года в адрес центрального аппарата поступали жалобы от журналистов Петрозаводска, которые не могли вступить в Союз журналистов. Соловьев добавил, из-за того, что председатель покинул Россию и не провел конференцию – делегация из Карелии не смогла присутствовать на тринадцатом съезде Союза журналистов в октябре 2022 года.

Соловьев пояснил, что новая редакция устава СЖР оставляет за руководящими органами Союза журналистов право решать вопрос о дальнейшем пребывании в составе организации члена СЖР в случае присвоения статуса иноагента.

«Если - по нашему мнению, журналист попал в этот список случайно, - подчеркнул Соловьев, – он останется членом Союза и мы будем стараться изменить ситуацию. Но в данном случае, члены секретариата проголосовали за исключение Георгия Чентемирова* из членов СЖР».

Что касается Натальи Ермолиной**, то, по мнению Соловьева, она перестала выполнять свои обязанности как член правления регионального СЖ и была исключена из членов СЖР.

Владимир Соловьев сообщил, что в ближайшие три месяца в Петрозаводске пройдет конференция регионального отделения, на которой выберут нового председателя. // фото сайта СЖР

* включен в реестр иностранных агентов, решение объявлено 31 марта 2023 года

** включена в реестр иностранных агентов, решение объявлено 21 апреля 2023 года