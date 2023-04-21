Карельская журналистка внесена в реестр иностранных агентов

Карельская журналистка Наталья Севец-Ермолина* включена в реестр иноагентов. Это следует из данных, предоставленных Минюстом РФ вечером в пятницу, 21 апреля.

В качестве обоснования для включения журналистки в реестр Минюст указывает то, что она «открыто выступала в поддержку Украины, формировала негативное отношение к военной службе».

В последнее время Наталья Севец-Ермолина проживает за пределами Российской Федерации.

Напомним, ранее в реестр иностранных агентов был включен председатель Союза журналистов Карелии Георгий Чентемиров**. // Фото «Петрозаводск говорит»

* включена в реестр иностранных агентов, решение объявлено 21 апреля 2023 года

** включен в реестр иностранных агентов, решение объявлено 31 марта 2023 года