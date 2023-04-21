Издана история жизни человека, который обманом попал на фронт

В Национальной библиотеке Карелии состоялась презентация книги «Годы – птицы... Жизнь – река...» ветерана Великой Отечественной войны Бориса Бойцова.

«Сказать, что в зале был аншлаг – не сказать ничего. Коллеги по работе, ветераны и юное поколение, родные и близкие благодарили и поздравляли Б. П. Бойцова с выходом в свет его мемуаров»,

- сообщает паблик «Национальная библиотека Республики Карелия».

Борис Павлович поведал собравшимся в зале интереснейший рассказ о судьбе человека, в жизни которого была война, служба на Северном флоте, мирное послевоенное время, любимая работа.

Он молодым парнем пошел на войну под чужим именем.

«Я попал в Чебаркуль, город в Челябинской области, в учебный батальон, готовящий младших командиров. Как только получил звание младшего сержанта, приехали «покупатели» Челябинского авиационного училища. Там готовили штурманов дальней бомбардировочной авиации и мотористов. Стать летчиком у меня не получилось: не проходил по зрению. А учиться на моториста скучно: я хотел на фронт. Нужно было торопиться, наши войска подходили уже к границам Польши.

В это время в Челябинское училище приехали 30 артиллеристов из Кунгура. Начальник училища по разным причинам решил их отправить обратно. Как только это объявили, один военный из кунгурской команды начал сожалеть, говорил, что хочет стать мотористом. Возвращаться ему не хотелось. А мне, наоборот, учиться на моториста было скучно. Ну, кто-то и сказал: а вы обменяйтесь красноармейскими книжками. В них фотографий не было - мы и обменялись. Через мгновение я стал Руфом Васильевичем Домишкевичем из города Хабаровска.

С настоящим Домишкевичем у меня не получилось познакомиться ближе, я вообще ничего про него не узнал: нас быстро погрузили в автобус, дали на руки личные дела, запечатанные сургучом, и отвезли на вокзал.

В Кунгур приехали ночью. Я боялся разоблачения - все-таки с Домишкевичем мы совсем не похожи. Нас встретил писарь - сонный, зевает. Личные дела мы должны были отдать ему. Подходит моя очередь. Я диктую: «Домашкевич Руф…». Он: «Что такое Руф?» Я: «В переводе это Борис». «Так бы и говорил!» И еще с перепугу вместо «Домишкевич» я сказал «Домашкевич». Так я стал Борисом Васильевичем Домашкевичем и под этим именем прошел войну.

В конце 1946 года меня демобилизовали. В сентябре 1949 года вторично призвали на Северный флот - назначили командиром отдельной войсковой части. В ней я прослужил до конца 1950 года.

Когда уходил на Северный флот, рассказал историю с чужим именем военкому Петрозаводска. Думал, что меня вряд ли простят. Написал миллион объяснений. С 1949 года я вновь стал Борисом Павловичем Бойцовым».

Коллеги по работе, ветераны и юное поколение, родные и близкие благодарили и поздравляли Б. П. Бойцова с выходом в свет его мемуаров. // Фото: Национальная библиотека РК