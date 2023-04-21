Дно Петрозаводской губы Онежского озера завалено пушечными ядрами

Петрозаводск производил пушки, но показать нашим детям орудия XVIII-XIX веков, что делали наши рудознатцы, мы не можем. Все оружие ушло на фронт, а то, что осталось и пылится в Кронштадте и Кронверке, Петрозаводску не положено. Мол, вам же заплатили за производство, а теперь что, отдавать назад, что ли?

Вот и пришлось самим создать сувенирные пушки и поставить на набережной Петрозаводска. Парадокс в том, что подрастающее поколение думает, что эти пушки «трех толстяков», а есть настоящие. Точно так же можно найти в Петрозаводске урны-мортиры и счесть их за реальное оружие. А ведь мортиры – это тоже наше.

Но вот что действительно осталось – это куча ядер на дне Онежского озера, куда стреляли, «поверяя» пушки. (Видео)