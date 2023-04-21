Родители учеников школы №55 возмущены планами введения второй смены

В школе №55 Петрозаводска назревает скандал из-за планов введения там второй смены. Родители учеников с таким решением абсолютно не согласны. Всего за один день были собраны 323 подписи против вероятного введения второй смены, причем собирали их только среди родителей учеников начальных классов, рассказал знакомый с ситуацией источник портала «Петрозаводск говорит».

Обращение с подписями уже направлено в органы республиканской и муниципальной власти, а также в прокуратуру. Родители считают, что самую большую школу Карелии строили как раз для того, чтобы избавить учебные заведения Древлянки от второй смены. На деле все оказалось совсем не так.

«Новую школу власти Карелии распиарили так, что многие родители, в том числе из других районов города, хотят направить туда своих детей. Многие специально перепрописываются с детьми на Древлянку, чтобы иметь формальную возможность подачи заявления именно в эту школу. При этом у школы отсутствует парковка, и каждое утро там транспортный коллапс. Что будет с учителями, работающими в две смены, а также с инфраструктурой и оснащением новой школы, сразу отданной "в тираж" второй смены, - можно только догадываться»,

- рассуждает один из родителей.

Горожане надеются, что власти Петрозаводска и республики услышат мнение родителей и смогут найти приемлемое решение вставшего вопроса. Все желающие подписать обращение против введения в школе №55 второй смены могут сделать это 24-26 апреля с 18 до 20 часов у входа в учебное заведение. // Фото: gov.karelia.ru