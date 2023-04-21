Тысячи жителей Карелии примут участие во всероссийском субботнике

В субботу, 22 апреля в городах и поселках Карелии пройдут традиционные субботники. Планируется, что в них примут участие более трех с половиной тысяч человек. Самые масштабные субботники ожидаются в Олонце и Сортавале, там на уборку дворов и общественных пространств планируют выйти порядка 500 участников, около трехсот человек ожидается в Медвежьегорске и Суоярви.

- Субботники - это добрая традиция, которая объединяет людей, дает им еще один повод сделать доброе и полезное дело, проявить свою заботу о природе, о своем родном городе. Принять участие в субботнике сможет каждый неравнодушный житель и гость региона, - говорится на сайте Минстроя РФ, инициатора Всероссийского субботника 22 апреля 2023 г.

В Петрозаводске 22 апреля Управление по охране объектов культурного наследия Карелии и Центр по госохране объектов культурного наследия организуют субботник у Дома Богдановых. Также субботники пройдут в парке Ямка, Губернаторском саду, в районе парка Петровский родник, Голиковском и Зарецком парках.

- В 11:00 в Зарецком парке состоится масштабный общегородской субботник. На мероприятии организуют чаепитие и музыкальное сопровождение. Участие в субботнике примут представители общественных организаций и Администрации города. На территории парка будут работать волонтеры, которые расскажут жителям о голосовании по выбору объектов для благоустройства, - сообщается на сайте Администрации города.

Напоминаем, что голосование за благоустройство по нацпроекту «Жилье и городская среда» продолжится до 31 мая. В нем участвуют 79 территорий, 40 из них, набравшие большинство голосов, будут благоустроены в 2024 году. Помочь попасть в число победителей вашему любимому парку или скверу можно по ссылке.

Узнать о местах проведения субботников в районах Карелии можно в местных администрациях. // Фото: gov.karelia.ru