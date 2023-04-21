Объемы производства в металлургии за 2022 год в Карелии выросли

20 апреля на заседании Законодательного Собрания Глава республики Артур Парфенчиков сообщил, что объемы производства в сфере металлургической промышленности за 2022 год в Карелии выросли на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наиболее высокие показатели роста отмечаются на ведущем предприятии отрасли - ООО «Литейный завод «Петрозаводскмаш». Завод увеличил объемы отгруженной продукции в 1,6 раза и работает в две-три смены. В 2022 году предприятие освоило серийное производство цельнолитых чугунных блоков цилиндров для тепловозных двигателей, ранее такая продукция не производилась на территории России и поставлялась из Европы.

- Для реализации нового инвестиционного проекта предприятию одобрен льготный заем на сумму 2,4 миллиарда рублей по линии Фонда развития промышленности. Этот один из крупнейших поддержанных ФРП в 2022 году проектов позволит заместить импортные поставки и организовать в Петрозаводске отливку деталей для отечественной промышленности, - рассказал Артур Парфенчиков.

В 2022 году усилия Правительства Карелии в первую очередь были направлены на сохранение и развитие деятельности промышленных предприятий с использованием всех возможных механизмов и институтов государственной поддержки.

В качестве эффективного инструмента поддержки зарекомендовал себя региональный Фонд развития промышленности. По поручению Главы Карелии была выделена субсидия в размере на общую сумму более 440 млн рублей. Благодаря этому Фонд оказал финансовую поддержку 15 промышленным предприятиям на сумму 402 млн рублей в виде грантов и льготных займов.

- Наша основная цель – не останавливать развитие, продолжать наращивать производительность труда и поэтапно, один за другим, улучшать все технологические процессы. С помощью финансирования Фонда развития промышленности РК по программе «Повышение производительности труда» мы уже начали решать эти задачи, внедряя бережливое производство в ходе участия в региональной программе. Фондом был предоставлен льготный заем в размере 50 млн рублей на модернизацию завода. Мы уверены, такая поддержка существенна для предприятия, с ее помощью мы сможем достичь поставленных целей - сократить продолжительность производственного цикла, нарастить производственную мощность и увеличить качество продукции, - поделился мнением руководитель предприятия «Стройтехника» Александр Федорец.

- Уже сегодня предприятия, получившие поддержку карельского Фонда развития промышленности, вносят вклад в экономику региона. Общий объем инвестиций в основной капитал заемщиков составил 1 млрд рублей. По итогам реализации проектов суммарный объем выручки предприятий составит более 46 млрд рублей, будет создано свыше 150 рабочих мест, сумма налоговых платежей в бюджеты разных уровней составит порядка 4 млрд рублей, - отметила руководитель Фонда Виктория Игашева. // Фото: gov.karelia.ru