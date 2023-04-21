В Карелии отработаны тысячи обращений с помощью систем обратной связи

На заседании Совета при Президенте по развитию местного самоуправления Владимир Путин отметил значимость прямого диалога между государством и гражданами. По словам Главы государства, сотрудники местных администраций находятся ближе всего к людям и являются для них ключевыми представителями всей системы публичной власти. Чтобы повысить уровень коммуникации с жителями, Владимир Путин предложил масштабировать практику центров управления регионами на муниципальный уровень.

«Опыт показывает, что цифровизация повышает уровень качества и действенности такой обратной связи. На прошлом заседании Совета мы говорили о создании центров управления регионами. Сегодня такие центры активно работают во всех субъектах Федерации, получают хорошие отзывы от людей. Этот опыт необходимо распространить и на муниципальный уровень», — отметил Президент.

ЦУРы работают в 83 субъектах России. Организации были созданы по поручению Президента в 2020 году, их деятельность курирует головная организация — АНО «Диалог Регионы». В основные задачи центров входят работа с обратной связью от жителей в Интернете, предиктивная аналитика, обучение сотрудников органов власти работе в социальных сетях.

Также «Диалог» является координатором проекта по созданию госпабликов, официальных страниц госучреждений. Центры управления регионами регулярно обучают представителей власти технологиям коммуникации с гражданами в Интернете с помощью госпабликов, основной площадкой которых является социальная сеть «ВКонтакте».

С момента открытия центров управления регионом, с декабря 2020 года, было обработано более 13,7 млн предложений и жалоб жителей, оставленных в соцсетях и на платформе «Госуслуги. Решаем вместе». С 2020 года подразделения «Диалога» стали оператором интернет-коммуникации между гражданами и местной властью.

Президент России отметил, что люди с нуждами и проблемами обращаются в первую очередь к сотрудникам муниципалитетов, ждут от них внимательного отношения к своим инициативам и просьбам. Для обеспечения такого диалога по методологии ЦУР в России создано 530 муниципальных центров управления. Они также обрабатывают сообщения жителей из Интернета на уровне городов и районов и несут ответственность за развитие коммуникаций между органами власти и населением. // Фото: Павел Лисицын / РИА Новости