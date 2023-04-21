Первые 50 тонн сезонной корюшки выловили в Ладожском озере

В Петербурге и Ленинградской области стартовал рыбный сезон: в Ладожском озере добыли первые 50,5 тонны корюшки. 1094 тонны - такая квота установлена в этом году для Ладоги, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области. Считается, что такой объем корюшки могут поймать рыбаки без ущерба для природы.

Добычей корюшки в Ладожском озере занимаются 34 профильные организации. При этом суммарно Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству выдало более 200 разрешений на промышленный вылов рыбы на Ладоге.

Ловят корюшку и в устьях рек Волхов, Сясь и Свирь. За соблюдением правил рыболовства в их акваториях следят Росгвардия, Росприроднадзор и Россельхознадзор.

С середины апреля в Петербурге открылось более 40 точек по продаже корюшки. В этом году из-за холодов торговые палатки установили позже, они будут работать до конца мая. // Фото: пресс-служба правительства Лениградской области.